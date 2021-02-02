В США число привившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев

В США число тех, кто вакцинировался от COVID-19 превысило общее количество инфицированных.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно последним данным, 26,5 млн жителей США получили одну или две дозы вакцины от коронавируса. В то время как с начала пандемии в стране было зафиксировано 26,3 млн случаев заражения.

Ежедневно в США вводят около 1,35 млн доз вакцины.

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Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую позицию по количеству инфицированных. К слову, за все время пандемии коронавируса в стране от осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 442 тысячи человек.

Ранее мы писали, что власти Соединенных Штатов считают, что мировое сообщество должно провести полноценное международное расследование в отношении источника распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Также сообщалось, что США планируют закупить в скором времени еще по 100 млн доз вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer.