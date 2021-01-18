В США эвакуировали Капитолий: над зданием дым

В Вашингтоне эвакуировали находящихся в здании Конгресса – Капитолии, где сегодня проходит репетиция церемонии инаугурации следующего президента США Джо Байдена.
Как сообщает Metro, над зданием виден дым, сработали сирены.
Охрана Конгресса сообщила о "внешней угрозе безопасности", из-за которой все входы и выходы из Капитолия перекрыли.
Вскоре стала известна причина пожарной тревоги: сирены включили из-за возгорания под мостом, где ночевали бездомные, это недалеко от территории парламентского комплекса.
И хотя тревога оказалась ложной, здание было решено перекрыть в целях осторожности.
От пожара никто не пострадал.
Напомним, недавно в Капитолии произошел другой инцидент: через контрольно-пропускной пункт в здание пытался пройти по поддельному инаугурационному пропуску мужчина с заряженным пистолетом и более 500 патронов. Его арестовали, но позже отпустили.
А из-за проблем с безопасность отложили другую репетицию инаугурационной церемонии, которая была запланирована на вчерашний день. 20 января в Капитолии состоится инаугурация демократа Джо Байдена, который станет 46-м президентом США. Ранее мы писали, как мероприятие пройдет в условиях карантина.
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