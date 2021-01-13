В США голосуют за импичмент Трампа. Капитолий оцепили нацгвардейцы (фото и видео)

Последний раз войска в Капитолии были еще во времена гражданской войны

В США, где Палата представителей пытается объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу, бойцы Нацгвардии оцепили здание Капитолия. Они охраняют правительство на случай возможных акций протеста.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что утром спикер Нэнси Пелоси вышла за пределы Капитолия, чтобы поблагодарить нацгвардейцев, которые несли службу во время протестов на прошлой неделе.

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Президент и генеральный директор Исторического общества Капитолия США Джейн Кэмпбелл заявил, что последний раз войска "жили" в Капитолии еще во времена гражданской войны – когда здание еще строилось, а открытое пространство использовали как полевую больницу.

Видео: Reuters

В обед в Вашингтоне находились 6600 бойцов, сейчас их уже больше. Национальная гвардия сейчас имеет в 20 000 гвардейцев для обеспечения безопасности во время инаугурации, большинство из них могут быть в Вашингтоне в эти выходные.

Напомним, на прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа взяли штурмом главное здание Капитолия, где должны были определить и объявить победителя на выборах.