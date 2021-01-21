В США грядет иммиграционная революция: Байден приступил к работе

Президент США в первый день на посту направит в Конгресс новый законопроект

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже в первый день своего правления собирается направить в Конгресс законопроект об иммиграционной реформе. В случае принятия США ожидает крупнейшее преобразование иммиграционной системы за последние десятилетия.

Об этом сообщает Reuters.

Вот несколько важных реформ, которые предусматривает план Байдена по иммиграцинной политике:

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Устанавливает восьмилетний путь к гражданству для миллионов людей, которые незаконно проживали в Соединенных Штатах с 1 января 2021 года. Они будут иметь право подать заявление на получение грин-карты после пяти лет временного статуса, если пройдут проверку биографических данных и будут платить налоги. Еще через три года они смогут подать заявление на получение гражданства.

Некоторым иммигрантам, которые были депортированы во время администрации Трампа и ранее проживали в Соединенных Штатах в течение трех лет, разрешат вернуться, чтобы воссоединиться с семьей или по другим гуманитарным причинам.

Повышает ежегодные ограничения для семейной иммиграции, но отменяет их для рабочих виз.

Освобождает супругов и детей держателей грин-карт от иммиграционных квот на основе занятости, увеличивая количество грин-карт, доступных иммигрантам, работающим по найму.

Отменяет многолетние запреты на повторный въезд для определенных людей, которые жили в Соединенных Штатах нелегально, а затем уехали.

Предоставляет разрешения на работу иждивенцам владельцев визы H-1B.

Уполномочивает региональные центры обработки в Центральной Америке регистрировать и обрабатывать данные людей для переселения беженцев и других по программам легальной миграции.

Разрешает финансирование юридических консультаций для уязвимых групп мигрантов, таких как дети.

Увеличивает количество иммиграционных судей, работающих в судебной системе.

Заменяет слово "иностранец" на "негражданин" в иммиграционных законах США.

Напомним, президент США Дональд Трамп также пытался серьезно реформировать американскую миграционную системы. В частности он хотел заменить грин-карты на новые визы Build America Visa и начал строить стену на границе с Мексикой.

Мы также сообщали, что Трамп подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.