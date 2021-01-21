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В США грядет иммиграционная революция: Байден приступил к работе

21 января, 00:39

Юлия Безпечная

Президент США в первый день на посту направит в Конгресс новый законопроект

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже в первый день своего правления собирается направить в Конгресс законопроект об иммиграционной реформе. В случае принятия США ожидает крупнейшее преобразование иммиграционной системы за последние десятилетия.

Об этом сообщает Reuters.

Вот несколько важных реформ, которые предусматривает план Байдена по иммиграцинной политике:

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Напомним, президент США Дональд Трамп также пытался серьезно реформировать американскую миграционную системы. В частности он хотел заменить грин-карты на новые визы Build America Visa и начал строить стену на границе с Мексикой.

Мы также сообщали, что Трамп подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.

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