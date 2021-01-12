В США исполняющий обязанности министра внутренней безопасности уходит в отставку

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф уходит в отставку.

Как написал он в Twitter, соответствующее письмо направлено сотрудникам ведомства.

"Я с сожалением делаю этот шаг, поскольку намеревался работать в ведомстве до конца срока нынешней администрации", – говорится в заявлении.

По его словам, такое решение он принял из-за недавних событий, которые произошли в США.

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По словам Вулфа, руководитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Пит Гейнор придет на его место.

К слову, после беспорядков в Соединенных Штатах и штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа ряд высокопоставленных чиновников подал в отставку.

Напомним, дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.