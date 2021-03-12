В США на заводе Tesla произошел пожар

О пострадавших пока не сообщается

В США в городе Фримонт ( штат Калифорния), на территории завода, где производят электромобили Tesla произошел пожар.

Как сообщает Reuters, загорелась часть территории, которая находится на стадии строительства.

Чтобы потушить пожар, на место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

Пока неизвестно, как возгорание повлияло на производство. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Напомним, за минувший 2020 год компания Tesla продала 499 550 электрокаров, то есть на 36% больше, чем в 2019-м. Таким образом, компания установила новый рекорд продаж, но не достигла полумиллионного показателя, установленного ее основателем Илоном Маском.

Кроме того, в декабре 2020 года акции Tesla выросли до 641 доллара, а капитализация компании перевалила за 600 млрд долларов. Илон Маск при этом занял второе место в списке самых богатых людей планеты.

Также, как мы уже писали, Маск признался в том, что предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку купить Tesla за одну десятую часть от текущей стоимости компании.