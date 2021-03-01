В США назвали дату первых поставок вакцины Johnson & Johnson

В Белом доме надеются на повышение уровня вакцинации в стране

В Соединенных Штатах первые поставки одобренной накануне вакцины от коронавируса Johnson & Johnson должны начаться во вторник, 2 марта.

Об этом сообщили высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена, передает Reuters.

В Белом доме также отметили, что надеются повысить уровень вакцинации в стране, особенно среди меньшинств.

По словам источников агентства, правительство США считает, что уровень вакцинации, в частности среди темнокожых американцев, "не такой, каким мы в конечном итоге хотели бы его видеть", но власти рассчитывают повысить его за счет принятых мер, в частности по убеждению населения в безопасности вакцины.

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Федеральные чиновники также утверждают, что внимательно следят за распределением вакцин, чтобы гарантировать его справедливость.

Напомним, 27 февраля Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) Соединенных Штатов одобрило вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson к экстренному применению.

Ранее эксперты заявили, что эффективность вакцины Johnson & Johnson при легком течении заболевания составляет 66,1%, а при тяжелом – 85%.

Мы также сообщали, что более чем за месяц американцы получили более 50 млн доз вакцины, что опережает график вакцинации населения на несколько недель.