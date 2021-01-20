В США назвали основную угрозу для украинцев

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен считает, что одной из главных угроз для украинцев является коррупция, поэтому Соединенные Штаты должны помочь побороть ее.

По словам Блинкена, в Украине существует нехватка институтов, передает "Голос Америки".

"Если угрозой извне является Россия, то внутренними угрозами являются коррупция, отсутствие институций, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинцам с этим справиться", – сказал Блинкен.

По его словам, Украина достигла существенной разницы в способности противостоять агрессии России.

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"Я очень поддерживаю.. Обеспечение Украины оборонной помощью и программой по тренировки. Я считаю, это был успех.. Мы смогли эффективно тренировать и помогать ... И украинцы достигли существенной разницы в способности противостоять агрессии, России", – добавил Блинкен.

Также мы писали, что Энтони Блинкен поддерживает предоставление Украине летального оборонного оружия.

Напомним, в 2017 году бывший заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкен в своей статье, опубликованной в The New York Times, настоятельно призывал президента США Дональда Трампа предоставить Украине оружие на фоне беспрерывных боевых действий на Донбассе.