В США от последствий COVID-19 умерли более 400 тысяч человек

В стране более чем за месяц умерли 100 тысяч человек

В США за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 400 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Более чем за месяц в стране зафиксировали 100 тысяч летальных случаев. Сейчас в США на лечении находятся более 124 тысяч человек с активным течением коронавируса.

Почти все время с начала пандемии США занимают первую позицию по количеству инфицированных коронавирусом. Согласно последним данным в США коронавирус зафиксировали у более 24,2 млн человек.

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Также мы писали, что справедливое распределение вакцин против коронавируса находится под "серьезной угрозой", что может привести к катастрофическому моральному провалу.

Напомним, ранее комитет ВОЗ выступил против вакцинационных паспортов и введения обязательной вакцинации как условия международных поездок.

Ранее мы сообщали, что в Норвегии, где недавно началась национальная кампания по вакцинации, скончались двое человек, которых привили средством от коронавируса Pfizer/BioNTech.