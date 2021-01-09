В США ожидают новую волну насилия накануне инаугурации Байдена

В США считают, что после штурма Капитолия США экстремисты усиливают призывы к насилию накануне дня инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Ему 20 января действующий лидер Дональд Трамп официально передаст власть.

Об этом сообщает CNN.

"Мы видим... болтовню этих белых сторонников превосходства, этих ультраправых экстремистов – они чувствуют себя в этот момент смелыми. Мы полностью ожидаем, что это насилие может усугубиться, прежде чем станет лучше", – сказал генеральный директор Антидиффамационной лиги, которая отслеживает и борется с ненавистью Джонатан Гринблатт,.

Cтарший научный сотрудник Citizen Lab – группы в Университете Торонто, занимающейся мониторингом кибербезопасности Джон Скотт-Рейлтон также обеспокоен инаугурацией. Он считает, что еще за несколько дней до штурма Капитолия было много признаков того, что возможны протесты. Но на них, по неизвестной причине, никто не обращал внимания.

"В то время как широкая общественность была ошеломлена тем, что произошло в Капитолии, в некоторых уголках разговоров правого крыла то, что произошло... рассматривается как успех", – сказал он.

Организации, которые следят за экстремизмом в Интернете, заранее предупредили о насилии и возможных протестах. Например, еще 4 января ADL опубликовала длинный пост в блоге, в котором подробно описывались угрозы насилия.

"В ответ пользователю, который задавался вопросом, что произойдет, если Конгресс проигнорирует "доказательства" победы президента Трампа на выборах, пользователь написал: "Штурмите столицу", - говорится в сообщении в блоге ADL.

В охранной фирме фирме G4S проанализировали множество сообщений за декабрь и январь, которые пропагандируют насилие и считают, что еще как минимум неделю они будут умножаться.

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"Текущая риторика предполагает, что в период с 6 января до Дня инаугурации будут присутствовать участники, имеющие намерения насильственных действий, в том числе группы вооруженных ополченцев", - говорится в сообщении.

Эксперты по безопасности заявили, что они были озадачены равнодушной реакцией правоохранительных органов. А представители федеральных и местных правоохранительных органов уверяют, что штурм Капитолия и волна насилия были для них настоящей неожиданностью.

"Но не заблуждайтесь – эти массовые беспорядки не были действиями Первой поправки, они были преступным бунтарским поведением", – сказал начальник полиции Капитолия США Стивен А. Сунд, который уходит в отставку из-за критики в его адрес.

Среди тех, кто протестовал и штурмовал Капитолий были не только белые националисты и известные сторонники теории заговора, а и довольно известные личности. Одной из таких была жительница Техаса и бывший кандидат в мэры Дженни Кадд.

"Все, что нам нужно, это одно публичное повешение, и тогда люди начнут действовать правильно – вроде как было бы полезно, если бы у нас все еще была расстрельная команда для смертной казни. Мы увидим, будет ли публичная казнь в будущем, потому что это по-прежнему считается допустимой формой смерти за измену", - сказала она.

Некоторые политологи опасаются новых столкновений. В этот раз между протестующими и полицией. Эксперты отмечают растущую антипатию к правоохранителям, что чревато последствиями.

"Это создает довольно опасную ситуацию. Потому что не только могут быть ожесточенные столкновения с левыми, но это как бы увеличивает вероятность того, что будет также ожесточенное столкновение с полицейскими", - сказала старший аналитик Южного юридического центра по борьбе с бедностью Кэсси Миллер.

Ранее мы сообщали, что в толпе сторонников Дональда Трампа, штурмовавших Капитолий США, обнаружили теоретиков заговора, связанных с двумя правыми экстремистскими организациями QAnon и Proud Boys, которые Трамп неоднократно отказывался осуждать во время своей избирательной кампании в прошлом году.