В США потребовали лишить статуса адвоката Джулиани

В США группа юристов требует лишить лицензии адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Соответствующую жалобу они подали в суд в американском штате, передает Forbes.

По их мнению Джулиани нарушил этические нормы, сыграв ключевую роль в том, чтобы убедить общественность и суды в масштабных фальсификациях, которые якобы были на выборах в США 3 ноября.

"Джулиани знал, что его утверждения о повсеместных фальсификациях на выборах были ложными", – говорится в заявлении.

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Юристы, которые обратились в суд с жалобой, требуют провести расследование. Они настаивают на том, чтобы во время данного разбирательства Джулиани было запрещено заниматься юридической деятельностью.

Ранее мы писали, что Трамп приказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани.

Также Рудольф Джулиани назвал ложными заявления о том, что он просил о собственном помиловании от президента или получении вознаграждения за то, что добивался его для других лиц.