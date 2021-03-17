В США при нападениях на три спа-салона погибли 8 человек

Полиция пока не установила связь между тремя нападениями

В Соединенных Штатах при нападении на три спа-салона в Атланте (штат Джорджия), погибли восемь человек и один был ранен.

Об этом сообщили в местной полиции, передает CNN.





Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки у северо-западу от города. Там неизвестный вошел в заведение и открыл огонь – в результате четыре человека погибли и один пострадал.

Два других инцидента произошли в расположенных через дорогу спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa.

В полиции рассказали, что три женщины погибли при стрельбе в первом заведении и одна во втором – все убитые были азиатского происхождения.

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Правоохранители пока не установили, есть ли связь между этими тремя нападениями.

По подозрению в нападении на салон в округе Чероки уже задержали 21-летнего Роберта Аарона Лонга из Вудстока.

Напомним, 14 марта в Чикаго из-за стрельбы на вечеринке пострадало по меньшей мере 15 человек, двое погибли.

Мы также писали, что в Соединенных Штатах в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) в понедельник, 1 марта, произошла стрельба в школе, в результате которой был тяжело ранен 15-летний ученик.