В США при стрельбе на автовокзале ранены 7 человек

В США в среду, 17 февраля, семь человек получили огнестрельные ранения возле вокзала SEPTA в Филадельфии (штат Пенсильвания) в результате стрельбы.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает ABC News.

По данным полиции, раненым от 17 до 71 года, один человек находится в критическом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает. В частности, 17-летняя девушка получила огнестрельное ранение в руку, а 71-летний мужчина ранен в живот и обе ноги.

Полиция задержала одного подозреваемого, но на месте инцидента обнаружено две единицы оружия.

"Это было очень наглое преступление", – заявил сказала комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло.

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Он добавил, что стрелявшего удалось быстро задержать, поскольку в тот момент возле автовокзала было несколько полицейских, которые находились там по другому заданию.

"Стрелков могло быть несколько, но мы до сих пор не знаем этого. Было найдено 18 гильз, и мы все еще пытаемся определить, все ли они были из одного огнестрельного оружия", – также рассказал комиссар.

Полиция также заявила, что сейчас работает со свидетелями и просматривает записи с камер наблюдения.

Напомним, 9 февраля в результате стрельбы в клинике Allina Health Care в городке Буффало в американском штате Миннесота были ранены пять человек.

Мы также сообщали, что 3 февраля в США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых.