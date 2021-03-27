В США произошла стрельба на побережье океана: есть жертвы

В США произошла стрельба на побережье океана в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом сообщает местная полиция.

По сообщению, в перестрелке получили ранения несколько человек, точное количество еще не сообщается. Их ранения могут угрожать жизни.

О том, пойманы ли стрелявшие и каковы мотивы преступления, полиция не уточняет. На месте работают следователи, людей просят избегать места стрельбы.

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Ранее в Соединенных Штатах мужчина открыл стрельбу в продуктовом магазине в городе Боулдер (штат Колорадо), а затем расстрелял прибывших на вызов полицейских. Погибли 10 человек.

Также мы сообщали, что в Чикаго на вечеринке открыли стрельбу, пострадало по меньшей мере 15 человек, двое из них погибли на месте.