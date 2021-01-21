В США разбился военный вертолет: есть жертвы (фото)

20 января в США в округе Монро штата Нью-Йорк потерпел крушение военные вертолет, на борту которого находились три человека.

Как сообщает NEWS10, они погибли.

По данным Национальной гвардии армии Нью-Йорка, медицинский эвакуационный вертолет UH-60 выполнял плановую тренировку когда разбился.

Фото: AdamChodak/Twitter Реклама

Напомним, на египетском полуострове Южный Синай, неподалеку от курортного города Шарм-эш-Шейх, произошло крушение вертолета многонациональных сил по поддержанию мира, погибли восемь человек.

Также сообщалось, что 8 декабря, на востоке Франции потерпел крушение вертолет, на борту которого были шесть человек. Представитель префектуры департамента рассказал, что инцидент произошел недалеко от Альбервиля, на высоте 1800 м.