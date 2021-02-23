В США родился щенок с шестью лапками и двумя хвостами (фото)

В США выжил родившийся в ветеринарной клинике Neel Veterinary Hospital щенок с шестью лапами, его назвали Шкипером.
Как пишет New York Post, у щенка есть несколько редких заболеваний.
У щенка одна голова и грудная клетка, но две области таза, два нижних мочевыводящих пути, две репродуктивные системы, два хвоста и шесть лап.
Читайте также:Американские ученые считают, что кошки способны заражать сородичей коронавирусом
Мать отказалась от щенка, поэтому его кормят из бутылочки. Сейчас хозяева собирают деньги, чтобы оплачивать счета в ветеринарной клинике.
К счастью, сейчас щенок себя чувствует прекрасно.
Ранее в Италии медики впервые выявили новый коронавирус в организме собаки. Мазки у пуделя взяли сами хозяева и отправили их в лабораторию.
Новости на эту же тему: