В США умер бывший глава Госдепа

В Соединенных Штатах в Стэнфорде на 101-м году жизни скончался Джордж Шульц, который был 60-м государственным секретарем США и работал с тремя американскими президентами.

Об этом сообщил Гуверовский институт при Стэндфордском университете, где Шульц имел статус заслуженного члена.

"Работавший с тремя президентами США Джордж П. Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет", – говорится в сообщении.

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В институте отметили, что Шульц был одним из самых влиятельных политиков всех времен и наряду с президентом США Рональдом Рейганом изменил ход истории и положил конец холодной войне.



В декабре прошлого года Шульцу исполнилось 100 лет.

Напомним, 23 января на 88-м году жизни умер известный американский телеведущий Ларри Кинг, которого ранее госпитализировали с коронавирусом.

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