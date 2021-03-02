В США в результате стрельбы в школе тяжело ранен подросток

В Соединенных Штатах в городе Пайн-Блафф (штат Арканзас) в понедельник, 1 марта, произошла стрельба в школе, в результате которой был тяжело ранен 15-летний ученик учебного заведения, некоторые СМИ даже распространили информацию о смерти мальчика.

Об этом сообщил шеф полиции города, передает AP.

Правоохранители сообщили, что один из учеников средней школы Пайн-Блаффа во время перемены открыл стрельбу в коридоре и серьезно ранил своего одноклассника, которого по воздуху доставили в больницу Литл-Рока, где он находится "в очень тяжелом состоянии".

Стрелявший попытался скрыться, но полицейская собака вышла на его след в одном из соседних районов и он был задержан.

Позже появилась информация, что пострадавший ученик умер от полученных ранений, но полиция опровергла ее.

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Задержанный за стрельбу подросток помещен в изолятор для несовершеннолетних.

Полиции пока не известны мотивы произошедшего, но там предполагают, что это не случайность, а преднамеренные действия.

Напомним, в Соединенных Штатах мужчина открыл огонь в магазине оружия в пригороде Нового Орлеана (штат Луизиана), застрелив двух человек, но сам погиб, когда другие посетители и сотрудники открыли ответный огонь.