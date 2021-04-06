В США военный санитар устроил стрельбу: трое погибли (фото, видео)

В Соединенных Штатах в городе Фредерик (штат) Мэриленд произошла стрельба в результате которой погибли три человека, включая стрелка.
Об этом сообщает CNN.
Как сообщается, во вторник утром мужчина выстрелил и смертельно ранил двух человек в городе, а после отправился на военную базу "Форт Детрик", где и был застрелен.
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В ВМС США заявили, что подозреваемый был санитаром военно-морского госпиталя, а официальные лица сообщили, что "Форт Детрик" был местом постоянной дислокации подозреваемого.
Стрельба в Мэриленде. Фото: CNN
Как сообщил журналистам начальник полиции Фредерика Джейсон Лэндо, 38-летний боевик проник в парк на северо-востоке города и открыл огонь внутри или рядом с ним, ранив двух мужчин.
В полиции не знаю, почему почему преступник открыл огонь по людям, а после отправился в "Форт Детрик".
Ранее сообщалось, что в Техасе нашли застреленными шесть членов одной семьи.
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