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В США заканчиваются последние приготовления к инаугурации Байдена: видео

20 января, 11:17

Денис Беспалов

Новоизбранный президент со всей серьезностью относится к пандемии

В Соединенных Штатах заканчиваются последние приготовления к инаугурации избранного президента Джо Байдена. Вместе с женой он уже в столице Вашингтоне, где почтил память умерших в результате пандемии COVID-19.

На публике чета Байден, как всегда, в перчатках и масках. Новоизбранный президент со всей серьезностью относится к пандемии, которая унесла жизни более 400 тысяч американцев.

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Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что инаугурацию Джо Байдена могут попытаться сорвать участники ультраправого движения QAnon, которые поддерживают действующего президента США Дональда Трампа. Экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Нацгвардии, а также изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне.

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