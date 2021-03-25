В ночь на среду, 24 марта, в южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам. Он заблокировал движение через канал в обе стороны, образовался затор из более 100 судов.

Спасательная операция

Тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших нет.

Видео: REUTERS

Накануне судно, вставшее поперёк фарватера, удалось немного развернуть: это позволило пропустить несколько судов с севера на юг. Но с юга движение так и не возобновилось.

Положение судна / Фото: REUTERS

Наблюдатели говорят о крупнейшей "пробке" в истории. Поскольку контейнеровоз застрял в южной части канала, где нет дублирующего русла, всего в десятке километров от входа. Вокруг работают буксиры и драги, но Ever Given завяз в песке слишком глубоко.

Видео: REUTERS

"Проблема в том, как переместить такое большое судно, не повредив его. Любые повреждения обернулись бы катастрофой – канал остался бы перекрыт на очень долгое время, а если произойдёт разлив нефтепродуктов, ситуация окажется ещё хуже. Так что сейчас специалисты ждут, анализируют и думают, что именно можно сделать. Ночной отлив только усложняет ситуацию", – сказала представитель Королевского института Элькано Айзам Амира Фернандес.

Спасательная операция / Фото: REUTERS

Эксперты в сфере судоходства считают, что если в ближайшие несколько дней движение по каналу не будет восстановлено, судоходные компании вынуждены будут перенаправить судна в обход, что добавит примерно неделю к общему маршруту. Они предполагают, что на спасательную операцию может уйти несколько недель.

Видео: REUTERS

"Нельзя исключить, что на это уйдут недели, все зависит от того, как будет складываться ситуация. Он сейчас как огромный выбросившийся на берег кит. На песке оказалась огромная тяжесть. Возможно, нам потребуется комбинировать разные методы – снятие с судна контейнеров, топлива и воды, использование буксиров и размывку песка", - сказал глава компании Boskalis Питер Бердовски.

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Из-за затора выросли цены на нефть

Суэцкий канал является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и в целом одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10 процентов глобальной морской торговли, в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов.

Застрявшее судно / Фото: REUTERS

После инцидента повысились цены на нефть. Утром 24 марта один баррель североевропейского сорта Brent стоил 61,63 доллара, что на 84 цента выше, чем днем ранее. Цена барреля американской марки WTI возросла на 62 цента до 58,38 доллара.

Ситуацию обсудят страны-члены ОПЕК, которые 1-го апреля соберутся на плановое заседание.

Исследование территории во время спасательной операции / Фото: REUTERS

Отметим, что судно Ever Given является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина – 59 метров. А по Суэцкому каналу ежедневно в обоих направлениях проходит более 50 морских судов. Через него осуществляется 30% всех мировых контейнерных перевозок.

MV Ever Given класса Triple E / Фото: REUTERS