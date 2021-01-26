В Telegram продают базу данных 500 млн пользователей Facebook

Мобильные номера пользователей были слиты еще в 2019 году

Киберпреступники заполучили доступ к данным более полумиллиарда пользователей соцсети Facebook и продают их всем желающим.

Об этом сообщает издание Vice.

Слив данных обнаружила компания по кибербезопасности Hudson Rock, о чем заявил ее сооснователь Элон Галь. По его словам, киберпреступники продают информацию о персональные данных 500 млн пользователей из США, Канады, Великобритании, Австралии и 15 других стран.

В Facebook утверждают, что данные пользователей были слиты из-за временной уязвимости в защите несколько лет назад. Неполадка была устранена в августе 2019 года. Несмотря на это, данные продолжают представлять опасность для кибербезопасности и конфиденциальности пользователей.

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Доступ к базе предоставляется через Telegram-бот. Любой желающий может узнать, к какому аккаунту привязан мобильный номер и наоборот. Прейскурант при этом начинается от 20 долларов за один номер и заканчивается 5 тыс. долларов за 10 тыс. номеров.

Напомним, что в октябре Евросоюз начал расследование в отношении Facebook из-за возможной утечки и недостаточной защищенности личных данных детей в соцсети Instagram.

Также ранее сообщалось о краже хакерами данных о более 10 млн аккаунтах на сайтах онлайн-бронирования отелей, в том числе Booking.

А о том, как Facebok решил судиться с двумя украинцами, обвиненными в хакерстве, смотрите в видеосюжете: