В Турции ревнивый муж разрезал ножом лицо жены-украинки

В Турции произошло нападение на украинку Анну Бутым – муж-турок напал на нее прямо на глазах у множества людей, изуродовав свою жену-красавицу.
О случившемся сообщает Hurriyet.
Инцидент произошел еще днем 15 января в пригороде Стамбула – на 28-летнюю женщину напал ее муж Месут Озтюркмен, с которым они находилась в бракоразводном процессе.
Бутым ушла от своего мужа, но он продолжил следить за ее жизнью через соцсети и слал ей угрозы. Когда она выложила фото из аквапарка аквапарке в Бакыркей, Озтюркмен решил там ее поджидать. И на второй день его план увенчался успехом.
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В этот момент Анна отдыхала с сестрой, ее мужем и другом. Месут Озтюркмен подошел сзади и полоснул украинку ножом по лицу, оставив разрез от рта до уха.
Окружающие помогли задержать злоумышленника и передать его в руки полиции, где он признался, что совершил нападение из ревности. В результате 16 января по прошению прокуратуры суд арестовал Озтюркмена по обвинению в умышленном покушении на жизнь своей жены.
Украинка сейчас находится в больнице, ее прооперировали, однако лицо Анны остается частично парализованным.
Напомним, в начале месяца в турецком Бодруме обнаружили тело 25-летней украинки Кристины Новицкой.
А в августе прошлого года на турецком курорте Чешме избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
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