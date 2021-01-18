В Вашингтоне готовятся к возможным протестам: мы прошлись по столице США (фото, видео)

В Вашингтоне продолжают активно готовиться к инаугурации Джо Байдена, а точнее к возможным из-за нее протестов.

Предприниматели забивают витрины своих магазинов и офисов фанерами, а на улицах устанавливают металлические ограждения. Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня" Зоряна Степаненко.

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

По всему центру Вашингтона появляются палатки, внутри которых устанавливают рамки металлодетекторов. Только пройдя через них, людей пускают в центральную часть города.

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

Улицы почти пусты, большинство американцев остаются дома в эти дни. Тем, кто все же решится ехать в центр, чтобы увидеть инаугурацию, добраться сюда будет крайне сложно.

Весь центр перекрыт, дороги заблокированы железными заборами, бетонными блоками, а также закрыты 14 станций метро, ​​которые расположены вблизи Белого дома и Капитолия.

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Видео: Зоряна Степаненко, "Сегодня".

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

Метро начнет работать 21 января, на следующий день после инаугурации.

Видео: Зоряна Степаненко, "Сегодня".

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

Фото Зоряны Степаненко, "Сегодня" / Фото: Сегодня

Напомним, во время инаугурации Байдена безопасность будут обеспечивать около 15 тысяч бойцов Национальной гвардии, часть из них будет с оружием. Такое решение министерство Сухопутных войск приняло после беспорядков в Конгрессе, которые устроили сторонники Трампа.