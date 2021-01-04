В Великобритании вводят третий национальный локдаун

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась

В Великобритании из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят третий национальный локдаун.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Власти Британии призывают граждан оставаться дома и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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По состоянию на вечер 4 января в Британии зафиксировали 2,65 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было почти 55 тысяч новых случаев. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 75 тысяч человек.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.