В Венесуэле вводят в оборот банкноту в 1 млн боливаров

Правительство Венесуэлы, которая уже более двух лет находится в тяжелейшем социально-экономическом кризисе, на фоне гиперинфляции запускает в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Центробанк страны.

"Новые банкноты номиналом 200 тыс. (0,11 доллара), 500 тыс. (0,27 доллара) и 1 млн суверенных боливаров (0,53 доллара) начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года", – говорится в сообщении Центробанка.

Правительство Венесуэлы выразило уверенность, что новые купюры удовлетворят потребности национальной экономики.

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По итогам 2019 года инфляция в стране составила более 9585 процентов. В качестве одной из мер укрепления экономики власти страны ввели новую валюту – суверенный боливар, но и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США стоит более 1,8 млн боливаров.

Согласно информации СМИ, печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания "Гознак", но там отказались от комментариев.

Напомним, Венесуэла 24 февраля объявила персоной нон грата посла Европейского Союза Исабель Брильанте Педросу и предписала ей покинуть страну в течение 72 часов.