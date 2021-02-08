В Венгрии разрешили вакцинацию российской вакциной

До этого "Спутник V" не был одобрен ни одной страной Евросоюза

Венгрия стала первым членом Европейского союза, который утвердил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" для всеобщего использования.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Правительство Венгрии сообщило, что около 40 тысяч доз российской вакцины уже готовы для распространения. В общем Венгрия заказала 2 миллиона доз "Спутника V", которые должны поступить в течение следующих трех месяцев.

Теперь в Венгрии разрешено применение четырех вакцин – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".

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Венгрия также стала первой страной ЕС, которая заказала вакцину от китайской компании Sinopharm – она собирается получить 5 млн доз и начать вакцинацию в феврале.

Напомним, Австрия готова производить российскую вакцину или вакцину из Китая в случае их регистрации европейским регулятором.

Тем временем в Литве заявили, что не намерены вакцинировать своих граждан российской вакциной от коронавируса "Спутник V", назвав ее "гибридным оружием" президента РФ Владимира Путина.