В ВОЗ дали неутешительный прогноз по завершению пандемии COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настроены не слишком оптимистично, что касается прогнозов окончания пандемии коронавируса в этом году, но признают положительное влияние вакцинации.

Об этом заявил в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы видим, что вакцинация начинает оказывать влияние на вирус. Но на данном этапе рано говорить о том, что борьба с пандемией завершится до конца года", – утверждает эксперт.

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В то же время главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан отметила, что в ВОЗ рассчитывают, что благодаря вакцинации до конца 2021 года удастся значительно сократить число случаев госпитализации и смертей от COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост числа случаев заражения коронавирусом.

Ранее Сумья Сваминатан заявила, что антитела к COVID-19 на данный момент есть у менее 10% населения Земли, и значительно увеличить этот процент можно только с помощью вакцинации.