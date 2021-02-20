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В Японии на карте пометили районы с шумными детьми

20 февраля, 14:58

Виктория Барановская

Разработчиков обвинили в разжигании ненависти

В Японии создали онлайн-карту, на которой пометили места, где живут шумные дети и плохая звукоизоляция.

Карта появилась на DQN.Today.

На ней пометили почти шесть тысяч мест. Она должна помочь людям, которые собираются орендовать или купить жилье, выбрать правильный район.

На сайте появилось много отзывов. Люди разделились на два лагеря. Первые благодарны создателю за помощь в выборе места жительства. А вторые раскритиковали авторов за разжигание нетерпимости к детям.

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В то же время многие родители обиделись, что их районы были признаны очень шумными. Они считают, что их косвенно обвинили в плохом воспитании детей, раз те мешают окружающим отдыхать.

Ранее мы рассказывали, что делать, если соседи за стеной кричат или делают ремонт в неустановленное время.

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