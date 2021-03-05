В ЮАР крокодилы устроили массовый побег из фермы: их ловит полиция (видео)

Рептилии могли уйти в реку Бриде через сломанный забор

В Южно-Африканской Республике в Западно-Капской провинции из фермы сбежали крокодилы. Их поиском занимался специальный отряд полиции.

Об этом сообщает ВВС.

Сколько крокодилов сбежало – неизвестно. На ферму уже возвращены 27 рептилий.

По предварительной информации, крокодилы могли уйти в реку Бриде через сломанный забор.

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В агентстве провинции по охране заповедников и дикой природы CapeNature сказали: "Людям нельзя к ним приближаться, и следует избегать реки до тех пор, пока они не пойманы".

Также мы писали о том, что из контактного зоопарка в Харькове сбежал львенок. Впрочем, животное гуляло по торговому центру, вело себя ласково и даже разрешило себя гладить.

А в Харькове дикие животные снова устроил бедлам – зеленая обезьяна, вероятно тоже сбежав из контактного зоопарка, забежала в супермаркет и ловко бегала под потолком.