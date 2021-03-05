В ЮАР крокодилы устроили массовый побег из фермы: их ловит полиция (видео)

В Южно-Африканской Республике в Западно-Капской провинции из фермы сбежали крокодилы. Их поиском занимался специальный отряд полиции.
Об этом сообщает ВВС.
Сколько крокодилов сбежало – неизвестно. На ферму уже возвращены 27 рептилий.
По предварительной информации, крокодилы могли уйти в реку Бриде через сломанный забор.
Читайте: Как успеть выбрать и купить подарки к 8 Марта
В агентстве провинции по охране заповедников и дикой природы CapeNature сказали: "Людям нельзя к ним приближаться, и следует избегать реки до тех пор, пока они не пойманы".
Также мы писали о том, что из контактного зоопарка в Харькове сбежал львенок. Впрочем, животное гуляло по торговому центру, вело себя ласково и даже разрешило себя гладить.
А в Харькове дикие животные снова устроил бедлам – зеленая обезьяна, вероятно тоже сбежав из контактного зоопарка, забежала в супермаркет и ловко бегала под потолком.
Новости на эту же тему: