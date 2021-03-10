"Вагнергейт" и пророчество Гордона: в Bellingcat отреагировали на слухи вокруг фильма

Журналисты из Bellingcat призвали свою аудиторию верить только официальной информации от авторов будущего расследования "Вагнергейт", а не слушать спекуляции.

Об этом написал основатель издания Элиот Хиггинс в своем Twitter.

"Ходит много слухов о грядущем документальном фильме о "Вагнергейте", но вы должны слушать только то, что говорят об этом члены команды Bellingcat. Помимо этого, все, что я сейчас говорю, это "без комментариев", — заявил он.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что съемочная группа Bellingcat сейчас находится в Киеве. Однако чем именно они занимаются и что снимают – неизвестно.

О чем речь?

В декабре 2020 года Bellingcat анонсировало расследование о срыве масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской "ЧВК Вагнера", которые участвовали в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

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А накануне "Зеркало недели" сообщило, что замглавы Офиса президента Роман Машовец и начальник главного управления Минобороны Кирилл Буданов якобы обратились к главе британской разведки с просьбой помешать выходу фильма Bellingcat.

Издание утверждает, что окружение президента волнует, как они будут представлены в материале расследователей. Также в ОП якобы беспокоятся, установят ли журналисты факт предательства и назовут ли имя человека, который "слил" данные о совместной операции спецслужб Украины и США по задержанию россиян.

Похожее заявление сделал журналист Дмитрий Гордон. По его словам, 15 марта будет озвучена некая важная информация, которая станет "исторической для Украины".

В конце июля прошлого года власти Беларуси заявили о задержании за неделю до президентских выборов десятков наемников иностранной частной военной компании. Украина потребовала выдать ей часть задержанных, так как они причастны к военным действиям на Донбассе и оккупации Крыма.

Несмотря на это белорусские власти передали боевиков российской стороне. После этого СМИ сообщили, что СБУ проводила спецоперацию в отношении вагнеровцев, однако ее якобы сорвали в Офисе президента.