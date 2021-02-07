Вакцина AstraZeneca не эффективна против новой мутации COVID-19 – исследование

В компании уверены, что вакцина может защитить от тяжелой формы заболевания

Вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета пока малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса, обеспечивая очень ограниченную защиту от него.

Об этом свидетельствуют данные испытаний, передает Reuters со ссылкой на исследование, опубликованное FT.

Исследование, проведенное Оксфордским университетом, в котором были задействованы 2026 добровольцев, показало, что две дозы препарата не защищают вакцинированных от легкой и средней форм заболевания, вызываемого новой мутацией вируса.

Отмечается, что в настоящее время наибольшее беспокойство у ученых и экспертов в области общественного здравоохранения вызывают так называемые британский, южноафриканский и бразильский варианты, которые распространяются быстрее, чем другие.

В то же время представитель AstraZeneca уточнил, что первые данные исследования с небольшим количеством участников и вправду показали ограниченную эффективность в случае с легкой формой заболевания, а данных о влиянии вакцины на тяжелые формы нет.

"Мы не смогли должным образом установить влияние вакцины на тяжелые заболевания с госпитализацией, поскольку испытуемые были преимущественно молодыми здоровыми взрослыми", – рассказал он.

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При этом компания считает, что ее вакцина может защитить от тяжелой формы заболевания.

Ни один из более чем 2000 участников исследования не был госпитализирован и не умер.

Напомним, ранее в британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca заявляли, что их вакцина от COVID-19 показала эффективность уже после первой введенной дозы.

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