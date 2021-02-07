Вакцина AstraZeneca не помогает при тяжелых формах южноафриканского COVID-19

Компания AstraZeneca признала, что ее вакцина обеспечивает защиту от заболеваний, вызванных южноафриканским вариантом COVID-19, лишь протекающих в легкой форме.

Об этом сообщила международная деловая газета Financial Times.

Такой результат показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными.

"Оксфордский университет и AstraZeneca начали адаптировать вакцину против южноафриканского варианта COVID-19, чтобы она была готова к осени", – сказал представитель AstraZeneca изданию.

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Он подчеркнул, что вакцина может защитить от тяжелых заболеваний, поскольку нейтрализующая активность антител эквивалентна пропорциям в других вакцинах от COVID-19. А те препараты, в свою очередь, продемонстрировали эффективность против более тяжелых форм коронавирусного заболевания. Особенно когда интервал иммунизации составляет 8-12 недель.

Напомним, Владимир Путин наращивает влияние в мире с помощью вакцины "Спутник V".

Кроме того, Китай утвердил широкое использование вакцины Sinovac: Украина ранее заказала препарат.

Самой эффективной из вакцин от коронавируса в мире признали американо-немецкую Pfizer. Завершают список AstraZeneca и китайская Sinovаc – смотрите в нашем сюжете:

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