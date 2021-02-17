Вакцина от коронавируса: когда начнутся поставки по механизму COVAX

Основные поставки будут в марте

Уже в конце февраля ожидаются первые поставки вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX.

Как сообщает The Guardian, полный список стран, которые первыми получат вакцины, пока неизвестный.

"COVAX ожидает, что основная часть первого раунда поставок состоится в марте, а некоторые ранние поставки будут в конце февраля", – говорится в сообщении.

Как сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, уже готово все, что нужно для быстрого распространения вакцин, однако необходимо увеличить производство.

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Ожидается, что основной объем первого этапа поставок вакцины от коронавируса придется на март, а около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже на следующей неделе. Также он рассказал о безопасности вакцины против коронавируса.

Напомним, Pfizer и AstraZeneca подали документы на регистрацию своих COVID-вакцин в Украине.