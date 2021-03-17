Вакцина против COVID-19 работает – доказано Израилем

У непривитых в 29 раз больше шансов умереть, нежели у тех, кто получил вторую дозу вакцины

Только восемь процентов госпитализированных с коронавирусной болезнью в Израиле заболели после приема обеих доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Израиля сообщает издание Novinky.cz.

Так, из 1003 пациентов, поступивших в воскресенье, 14 марта, в израильские больницы, 83 заразились после получения обеих доз вакцины, при этом 751 госпитализированный, или 74%, не были вакцинированы.

Из 41 пациента, подключенного к системе искусственного дыхания, ни один не был вакцинирован полностью. По данным министерства, вакцина Pfizer/BioNTech примерно на 97% эффективна против тяжелых случаев и 94% бессимптомных инфекций.

Время, прошедшее с момента вакцинации, также играет роль. Основываясь на данных, полученных в Израиле в период с 17 января по 6 марта, компания Pfizer обнаружила, что у невакцинированных людей в 44 раза больше шансов заболеть симптоматическим вирусом COVID-19 и в 29 раз больше шансов умереть, нежели у лиц, у которых прошло две недели после получения второй дозы вакцины.

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По данным портала Our World in Data, который отслеживает ход вакцинации от коронавируса в мире, в Израиле прививку против COVID-19 сделали почти 110% населения, т.е. уже каждый десятый израильтянин повторно получил вакцину.

Напомним, неделей ранее израильские ученые выяснили, что прививка от коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов у детей. В исследовании участвовали 600 детей от 12 до 16 лет. Им укололи две дозы препарата Pfizer. В результате у испытуемых не появилась серьезная "побочка", а процент детей, у которых наблюдались легкие симптомы, оказался очень низким.

Также сообщалось, что Израиль не будет признавать индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которую используют в Украине.

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