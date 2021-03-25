Вакцинный рекорд, тоска по Трампу и укрощение Китая: главные заявления Байдена

О России на пресс-конференции не вспоминали

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал первую полноформатную пресс-конференции в качестве главы Государства.

Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления американского президента.

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Рекорд по вакцинации

В начале пресс-конференции Байден объявил новую цель для своих первых 100 дней на должности – это достичь отметки в 200 млн введенных вакцин в Соединенных Штатах. Ранее он ставил цель в 100 млн вакцин.

"Я знаю, что это амбициозно, вдвое больше нашей изначальной цели, но ни одна другая страна в мире даже близко не приблизилась к тому, что делаем мы. Я верю, что нам это по силам", – сказал Байден.

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Второй срок и "тоска" по Трампу

Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году, при этом он не преминул вспомнить своего предшественника Дональда Трампа.

"О, Господь, я скучаю по нему (Трампу). И ответ "да". Я планирую баллотироваться на второй срок. Таковы мои ожидания", - с улыбкой ответил Джо Байден.

Байден о планах на переизбрание и Трампе. Источник: Reuters

Напомним, что 78-летний Джо Байден – самый старый президент США. На момент выборов в 2024 году Байдену будет 81 год.

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Внутренний раскол в США

Говоря о наряженной ситуации в стране, Байден заявил, что ответственность за внутриполитический раскол в стране, лежит в первую очередь на его противниках из Республиканской партии.

"Я думаю, что моим коллегам-республиканцам придется решать, хотим мы работать вместе или нет. Либо же они решат, что хотят идти по пути разделения страны, продолжать политику раскола. Но я так поступать не стану", – заявил он.

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB Реклама

Вывод войск из Афганистана

Байден дал понять, что войска США задержаться в Афганистане. Он подчеркнул, что его администрации будет сложно завершить процесс вывода войск к 1 мая, как предусматривают ранее заключенные договоренности с радикальным движением "Талибан".

"Мы не будем оставаться долго. Мы уйдем. Вопрос, когда мы уйдем", – сказал Байден.

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Северокорейская угроза

Комментируя недавние ракетные пуски КНДР, Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить Северной Корее на эскалацию напряженности.

При этом он отметил, что не исключает дипломатического взаимодействия с КНДР.

"Я готов к некоторым формам дипломатии, но она должна быть обусловлена денуклеаризацией в качестве итогового результата", – сказал Байден.

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Китайский вопрос

Соединенные Штаты намерены активизировать взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе, чтобы заставить Китай придерживаться правил, как в торговой сфере, так и в вопросе соблюдения прав человека.

"Я встретился с нашими союзниками и обсудил, как мы собираемся привлечь Китай к ответственности в регионе; Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты, так называемый четырехугольник", - сказал он.

Джо Байден. Фото: REUTERS/JRB

Напомним, не так давно Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина убийцей. Несмотря на резонанс вопросов о России на пресс-конференции амереканскому президенту не задавали.