Вакцину Moderna впервые ввели детям: что происходит

Вслед за Pfizer еще один производитель COVID-вакцины начал испытания на детях

Американская биотехнологическая компания Moderna начала испытания своей вакцины от коронавируса на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.

Об этом 16 марта сообщила пресс-служба компании.

К исследованиям KidCOVE планируют привлечь около 6750 детей из США и Канады. Их разделят на две группы и с промежутком в 28 дней дадут либо две дозы вакцины mRNA-1273, либо плацебо – физиологический раствор.

Читайте также: Moderna разработала вакцину против "южноафриканского" штамма COVID-19

Причем детям из Moderna-группы будут вводить одну из трех возможных дозировок препарата – 25, 50 или 100 микрограмм в одной инъекции. Такие же дозировки Управление по пищевым продуктам и медикаментам США одобрило для применения на взрослых пациентах в чрезвычайной ситуациях.

Реклама

После этого ученые будут следить за реакцией детского организма на вакцину, а также за ее эффективностью в защите их от коронавируса SARS-CoV-2. Семьи участников исследования дважды посетят после каждой инъекции, а потом будут посещать ежемесячно.

По состоянию на сегодняшний день COVID-вакцину Moderna испытывали только на пациентах от 18 лет и старше. Планируют ли проводить испытания на группе 12-18 лет, в компании не уточнили.

Напомним, что другой производитель вакцины, компания Pfizer, тоже начала исследования на детях, но их участникам 12-15 лет. Результаты испытаний будут опубликованы в первой половине этого года.

Больше об ощущениях после укола вакцины Moderna смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Также мы писали об аресте немецкого ученого, который разработал возможную вакцину от коронавируса и испытывал ее действие на себе, своих детях и других людях без соответствующего разрешения.