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Вакцину Pfizer начали испытывать на беременных

19 февраля, 05:17

Юлия Ляхова

Вакцины вводят девушкам от 18 лет

Компании Pfizer и BioNTech начали испытание вакцины от коронавируса, которую в скором времени ожидают в Украине, на беременных женщинах.

В международном исследовании принимают участие четыре тысячи беременных женщин, у которых нет проблем со здоровьем, передает The Guardian.

Вакцины будут вводить девушкам, которые находятся на 24-34 неделях беременности, от 18 лет и старше.

Дети, родившиеся у участниц испытания, будут находиться под наблюдением врачей до шестимесячного возраста.

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Из-за того, что у беременных риск развития тяжелой формы коронавируса намного выше, в США рекомендовали женщинам, работающим в сфере повышенного риска, вакцинироваться даже без доказательств того, что прививки безопасны для них.

Как сказал старший вице-президент Pfizer по клиническим исследованиям и разработкам вакцин, доктор Уильям Грубер, компания может получить результаты к четвертому кварталу 2021 года.

Напомним, Pfizer и AstraZeneca подали документы на регистрацию своих COVID-вакцин в Украине.

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