Вакцины против штамма COVID-19 из ЮАР оказались на 30% менее эффективными

Вакцины против южноафриканского варианта коронавируса оказались на 30% менее эффективными.

Как пишет Daily Mail, этот штамм может вызывать 10-кратное снижение выработки антител у вакцинированных или ранее инфицированных людей.

Кроме того, этот вариант способен заразить людей, которые уже переболели коронавирусом.

Южноафриканский штамм, официально известный как B.1.351, имеет три ключевые мутации в шиповидном белке, которые помогают ему "прятаться" от иммунной системы: E484K, N501Y и K417N.

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Ученые заявили, что бразильский вариант P.1 вызывает меньшее беспокойство, потому что в нем меньше мутаций, но он все же может быть несколько устойчивым к вакцинам.

В мире вовсю циркулируют разные штаммы коронавируса, которые приводят к большому числу госпитализаций, а иногда и смертности. Журналисты "Сегодня" разобрали самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

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