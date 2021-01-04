Вблизи станции "Академик Вернадский" откололся ледник высотой с семиэтажку (фото)

В том районе скол такого масштаба случился впервые

На острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", от ледника Woozle Hill откололся край льда.

Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра.

Полярники говорят, что в том районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров (почти как семиэтажное здание). Ширина – 5 метров.

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Трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником.

"Изучение природной льда в Антарктиде – один из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное", – говорится в сообщении.

В научном центре отметили, что ледники, как и, например, пингвины, "рассказывают" об изменениях климата в мире.

Напомним, ранее огромный кусок льда площадью около 110 квадратных километров откололся от самого большого шельфового ледника Арктики на северо-востоке Гренландии.