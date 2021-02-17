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"Ведущие каналы прихлопнули": Путин соврал о рейтинге закрытых СНБО вещателей

17 февраля, 11:59

Юлия Ляхова

"112", ZІK и NewsOne занимали не первые позиции в рейтинге

Президент РФ Владимир Путин считает, что закрытые каналы "112", ZІK и NewsOne занимали первые позиции по рейтингам в Украине.

Об этом он сказал на встрече с лидерами фракций Госдумы.

"Посмотрите, в Украине взяли – три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих геополитических целей", – сказал Путин.

Однако согласно последним рейтингам, каналы "112", ZІK и NewsOne демонстрировали достаточно скромные показатели и занимали далеко не первые позиции в рейтинге вещателей.

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Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne).

Спикер парламента Дмитрий Разумков был единственным членом СНБО, который не поддержал введение санкций и блокирование телеканалов, все остальные присутствующие на заседании проголосовали за.

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