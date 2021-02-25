Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата

Венесуэла 24 февраля объявила персоной нон грата посла Европейского союза в республике Исабель Брильанте Педросу и предписала ей покинуть страну в течение 72 часов.
Об этом сообщает Euronews.
Решение принято властями Венесуэлы в ответ на введенные Евросоюзом санкции.
Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса заявил, что ограничительные меры против его страны являются вмешательством во внутренние дела и демонстрацией предвзятости и высокомерия.
Отметим, Евросоюз в понедельник, 23 февраля, расширил санкции против венесуэльских госслужащих, включив в черный список еще 19 человек – высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента.
"За роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле, а также за серьезные нарушения прав человека", – говорится в заявлении ЕС.
Всего в санкционном списке Евросоюза по Венесуэле сейчас 55 человек.
Напомним, ЕС 22 февраля согласовал введение новых санкций в отношении России – в черный список попадут люди, причастные к преследованию и суду над оппозиционером Алексеем Навальным.
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