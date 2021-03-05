Венгрия остановила вакцинацию AstraZeneca: Орбан объяснил ситуацию

Венгерские власти объявили паузу в кампании национальной иммунизации населения от коронавируса при помощи вакцины от шведско-британской компании AstraZeneca.

Об этом, как сообщает газета Hungary Today, 5 марта заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, данное решение было принято из-за технических сбоев в программе оповещений о вакцинации – некоторым венграм, которым уже были сделаны инъекции вакцины, стали повторно приходить приглашения на прививку.

По словам Орбана, в связи с этим специальная оперативная группа уже начала проверку, до окончания которой программа будет приостановлена.

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Стоит отметить, что, кроме AstraZeneca, в Венгрии, как и в других странах Евросоюза, применяют вакцины и других компаний – Pfizer и Moderna. Кроме того, эта страна единственной в ЕС до официального одобрения Европейским агентством лекарственных препаратов разрешила и закупила российский "Спутник V" и вакцину китайской Sinopharm.

За все время пандемии в стране обнаружили более 410 тыс. случаев COVID-19, включая более 14,5 тыс. смертельных. А хотя бы одну прививку от коронавируса сделали уже 862 953 человека.

Как мы уже сообщали, ранее на этой неделе Орбан обвинил ЕС в срыве поставок вакцины от коронавируса, из-за чего Будапешт обратился за помощью к Москве.