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"Верно и необходимо": Меркель требует освободить Навального немедленно

21 января, 14:00

Стас Кожемякин

Канцлер Германии вступилась за российского оппозиционера

Канцлер Германии Ангела Меркель от имени всего федерального правительства призвала Россию освободить оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января по прилете в Москву.

Об этом Меркель заявила журналистам во время брифинга в Берлине 21 января.

"Да, я, как и все правительство ФРГ, требую немедленно освободить Навального. Мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо", – сказала канцлер.

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Напомним, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ задержали Алексея Навального в аэропорту "Шереметьево", куда он прилетел из Германии, где с августа находился на лечении после отравления боевым ядом "Новичок".

Химкинский городской суд принял решение насчет превентивной меры о помещении оппозиционера под стражу сроком на месяц – до 15 февраля. Его обвиняют в нарушении обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше". При этом сам суд проходил в отделении полиции и со многочисленными нарушениями.

Больше о том, что за что арестовали Алексея Навального и в чем его обвиняют на родине, читайте в нашем материале.

Видео: Сегодня

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