Весенняя революция: в Мьянме раздают "яйца протеста"

В воскресенье, 4 апреля, в Мьянме протестующие написали послания протеста на пасхальных яйцах и раздавали их прохожим.

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие написали несколько вариантов лозунгов, среди них: "Весенняя революция", "Мы должны победить" и "Убирайся, MAХ". Последнее относится к лидеру хунты Мин Аунг Хлаингу.

/ Фото: REUTERS

"Пасха – это будущее, и у народа Мьянмы большое будущее в условиях федеральной демократии", – говорится в заявлении международного посланника свергнутого гражданского правительства Саса.

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/ Фото: REUTERS

Акция проходила в городе Янгон и еще в нескольких крупных населенных пунктах.

/ Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что в Мьянме уже второй месяц продолжаются протесты. Люди вышли на улицы после военного переворота 1 февраля. Военное правительство жестоко их разгоняет – всего с начала противостояния между митингующими и силовиками жертвами стали 550 человек.