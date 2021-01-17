Видео дня. Навального задержали по прилету в Москву

До решения суда он будет находиться под арестом

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после того, как он прошел паспортный контроль.

Его задержание официально подтвердила Федеральная служба исполнения наказаний РФ – они считают оппозиционера злостным нарушителем условий досрочного освобождения. Как известно, реабилитацию Навального в Германии российская система наказаний считает "уклонением от органов", в розыск политика объявили в конце 2020 года.

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Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходил лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

Ранее Владимир Путин отказался комментировать причастность российских спецслужбк отравлению Алексея Навального.