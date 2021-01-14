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Видео дня. Улыбка Нэнси Пелоси после приговора Трампу

14 января, 02:49

Юлия Безпечная

Демократке наконец удалось объявить импичмент президенту-республиканцу

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов не смогла сдержать триумфальную улыбку во время оглашения решения об импичменте президенту Дональда Трампа, которое сегодня проголосовали в Конгрессе.

Что примечательно, Пелоси, как и полагается, была в маске, но за ней не удалось скрыть явное удовлетворение лидера демократов долгожданной победой.

Улыбка Пелоси при объявлении импичмента Трампу

Напомним, вечером 13 января Палата представителей Конгресса США 231 голосом приняла решение об импичменте президента Дональда Трамп. За резолюцию проголосовал 221 демократ и 10 республиканцев.

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Правда победа демократов еще не окончательная – теперь за резолюцию должны проголосовать в Сенате, а лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что не намерен до инаугурации Джо Байдена отзывать сенаторов с каникул.

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