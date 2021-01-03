Вирус-мутант из Британии завезли еще в одну страну

Все инфицированные ранее вернулись из Соединенного Королевства

"Британский" штамм коронавируса, впервые подтвердили еще в одной стране Европейского Союза – 12 случаев инфицирования обнаружили на Кипре.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министерстве здравоохранения этой страны.

Отмечается, что все зараженные ранее прибыли из Соединенного Королевства после 20 декабря.

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"Все положительные образцы прибывших из Соединенного Королевства были отправлены в Кипрский институт неврологии и генетики ... В 12 из 19 образцов, исследованных с 6 по 20 декабря 2020 года, был идентифицирован штамм VOC 202012/01", – отмечается в заявлении Минздрава Кипра.

Тестирование проводилось в рамках широкой программы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Напомним, в декабре на Кипре началась программа массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Одним из тех, кому ввели препарат Pfizer/BioNTech, оказался президент Никос Анастасиадис.

Мы также писали, что в Италии обнаружили очередной штамм коронавируса COVID-19, очень похожий на распространяющийся сейчас в Великобритании, но не идентичный ему.

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