Власти РФ хвастают третьей вакциной от COVID-19, а Минздрав назвал противопоказания

Как оказалось, наиболее уязвимые группы населения не могут применять этот препарат

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о регистрации в РФ третьей вакцины от COVID-19 собственной разработки.

Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс.

"Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак", ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", – пообещал Мишустин.

Как оказалось, у вакцины имеется куча противопоказаний. В инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных средств Минздрава РФ говорится, что вакцинация "КовиВаком" запрещена беременным, а также женщинам в период грудного вскармливания. При хронических инфекционных заболеваниях прививку можно сделать только в период ремиссии.

Кроме того, с осторожностью препарат надо применять при наличии в том числе хронических заболеваний печени, почек, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

Напомним, в августе-2020 Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала препарат от COVID-19 под названием Sputnik V и им уже успела привиться его дочь.

Вторым российским препаратом от COVID-19 стала вакцина "ЭпиВакКорона", зарегистрированная новосибирским центром "Вектор" в октябре.

В ноябре-2020 пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков дал понять, что Путин не может быть "подопытным кроликом". Другими словами, в Кремле хотят сначала вакцинировать россиян и посмотреть, что будет.

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В ноябре произошел трагикомический случай Беларуси – пресс-секретарь нелегитимного президента Александра Лукашенко – Наталья Эйсмонт – привилась российской вакциной и заболела COVID-19.

В середине декабря Путин заявил, что не прививался российской вакциной, так как его возраст якобы не позволяет получить препарат.

Однако в самом конце месяца стало известно, что Путин решил сделать прививку от коронавируса вакциной Sputnik V и ждал завершения всех формальностей.

А тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена закупать Sputnik V, эффективность и безопасность которой не подтверждена испытаниями, даже несмотря на то, что наша страна не входит в список стран, которые первыми получат мировые вакцины.

Власти других стран также критикуют российскую разработку. В Турции заявили, что препарат не соответствует условиям "надлежащей лабораторной практики".

Также новости "Сегодня" ранее рассказывали,что не так с российской вакциной от коронавируса.

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