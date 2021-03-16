Версія українською
$ 27,64
32,95

Во Франции началась третья волна коронавируса

16 марта, 23:51

Стас Кожемякин

Премьер Кастекс считает выходом из сложившейся ситуации массовую вакцинацию населения

Вслед за Германией, где на прошлой неделе объявили начало третья волна коронавирусной пандемии, аналогичное заявление сделали власти Франции.

Как сообщает France24, первым об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс, выступая во французском парламенте 16 марта.

"Франция вступила в своего рода третью волну", – сказал французский премьер.

Кастекс назвал характерной особенностью этого периода появление множества различных штаммов инфекции, и большая важность уделяется успеху национальной иммунизационной кампании.

Реклама

"Мы знаем, что именно массовая вакцинация позволит нам выйти из этого ", – сказал глава Кабмина.

Кроме того, Жан Кастекс намекнул на то, что в столичном регионе, включая Париж, вслед за несколькими другими в ближайшие дни могут быть введены жесткие карантинные меры.

Стоит отметить, что Франция стала одной из многих европейских стран, которые отказались использовать препарат от COVID-19 производства AstraZeneca. Несмотря на это, за последние сутки в стране ввели больше 144 тыс. доз вакцины, а всего с начала иммунизационной кампании – почти 5,3 млн.

Новости на эту же тему:
Франция коронавирус COVID-19 Жан Кастекс третья волна

Реклама

Новости партнеров

Як Маша Кончаловська, яка 7 років у комі, жила до аварії: фото
Часть украинцев никогда не заболеет коронавирусом
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа